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«ساما»: 283 شكوى يوميا ضد المصارف وشركات التأمين

«ساما»: 283 شكوى يوميا ضد المصارف وشركات التأمين
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تواصل – الرياض

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» عن تلقيها ما يقارب من 283 شكوى يوميا على مدار العام الماضي، تقدم بها “عملاء” ضد المصارف وشركات التأمين والتمويل بالمملكة ليصل إجمالي الشكاوى العام الماضي فقط لنحو “101.994” شكوى.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تم استقبال ومعالجة هذه الشكاوى سواء كانت واردة إلى المؤسسة مباشرة، أم عن طريق الجهات الحكومية، وفقا لـ”الوطن”.

وبينت «ساما» في تقريرها السنوي الأخير، أن «المؤسسة تعمل على خدمة وحماية مصالح عملاء القطاع المصرفي، بالإضافة إلى الجهات التي تشرف عليها، إذ يعد ذلك هدفا استراتيجيا تسعى إلى تحقيقه، حيث تحرص على أن تقدم هذه القطاعات مستوى متقدما من المعاملة العادلة والآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على كافة المستويات «الشمول المالي»، عن طريق التحقق بمتابعة عدد من الآليات المتخذة، ومن أهمها التعاون مع الجهات ذات العلاقة بحماية العملاء «محليا ودوليا».

وأضافت المؤسسة أن «من ضمن الآليات التي تعتمدها تعزيز مبادئ الإفصاح والشفافية، خاصة المرتبطة منها بالأسعار والرسوم والعمولات، وآلية تقديم الشكوى، بالإضافة إلى الحد من مخاطر تعثر العملاء، من خلال التأكيد على مسؤولية المؤسسات المالية باتباع الإقراض المنضبط».

وأوضحت المؤسسة، أنه «تمت دراسة ومعالجة شكاوى العملاء، واقتراح الضوابط التصحيحية للحد من مسبباتها، مع رفع مستوى الإرشاد والتوعية باستخدام مختلف القنوات المتاحة، وكذلك إعداد وتطوير سياسات وأنظمة حماية العملاء، علاوة على تعزيز مفهوم الشمول المالي في السوق المحلي».

وأشارت إلى، أنه «تمت توعية الجمهور عن طريق توزيع نشرات تتضمن رسائل توعوية توضح حقوقهم لدى الجهات المالية المختلفة التي تشرف عليها مؤسسة النقد».

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بورصة تواصل

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