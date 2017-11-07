محكمة أردنية: 22 سنة سجنا لسعودييْن حاولا تهريب المخدرات

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حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية على مواطنين سعوديين اثنين بالأشغال المؤقتة والسجن لمدة 22 سنة لكليهما، بعد أن حاولا تهريب 25 ألف حبة مخدرة إلى المملكة، خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، جرمت فيها المتهم الأول بتصدير مادة مخدرة وقضت بسجنه 15 عاما، وجرمت المتهم الثاني نقلها والسجن 7 أعوام ونصف العام.

ووجدت المحكمة أن المتهمين السعوديين تعاونا على محاولة تهريب 25 ألف حبة مخدرة نوع كبتاجون، بعد أن انتدب أحدهما، ويقيم في المملكة، آخر لينقلها من الأردن مقابل أجر مالي يعادل 100 ألف ریال، قبل أن يتم ضبطه وهو يحاول عبور الحدود بالمركبة التي كان يخفي فيها المخدرات التي تم ضبطها. حسب “عكاظ”.