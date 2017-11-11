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آخر محادثة لمساعد الطيار على طائرة الأمير منصور بن مقرن

آخر محادثة لمساعد الطيار على طائرة الأمير منصور بن مقرن
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تواصل- الرياض:

«اتصل على والدك ليرافقني في الطيارة بدلاً من العودة على الطريق»، بهذه الكلمات أنهى مساعد الطيار الملازم محمد زبين الشهراني والشاب سعود المتحمي، نجل محافظ محايل عسير، الذي توفي في حادثة طائرة “البلاك هوك”، بعد مغرب الأحد الماضي، المحادثة بينهما، وفقاً لـ”عكاظ”.

وحرص الطيار الشهراني الذي تربطه صداقة مع سعود وتزاملا معاً في الدراسة، على إبلاغ صديقه بضرورة التواصل مع والده بالهاتف أثناء تواجد الوفد في البرك وقبل الإقلاع بقليل، وإبلاغه بمرافقتهم في الطائرة بدلاً عن الرحلة البرية غير مأمونة العواقب، لكن الأقدار كتبت للمحافظ صعود الطائرة.

وقال الشاب سعود المتحمي، في تغريدة حزينة على حسابه في “تويتر”، “فقدت أيضاً في الحادث صديقي وزميل دفعتي الشهم الملازم أول محمد بن زبين الشهراني، كانت آخر محادثة بيننا قبل الإقلاع، اتصل على والدك ليرافقني في الطيارة بدلا من العودة على الطريق”.

ووعد المتحمي والده الراحل بأن كرمه سيظل ممتداً وبيته سيظل مفتوحاً للقاصي والداني كما ظل في حياته، مضيفاً “استودعتك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه، موعدنا جنات عدن إن شاء الله، نم قرير العين كرمك وبيتك مفتوح للقاصي والداني مثل ما كان”.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  1. ٢
    زائر

    كل الاحزان. تهون مع حزني على الامير. منصور يارب اسكنه فردوسك الأعلى يارب. بشره بجنات النعيم. يارب. الفردوس الأعلى من الجنه ومن معه

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  2. ١
    زائر

    اللهم اغفر لشهدا الوطن واجبر كسر اختي

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