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أمريكا: إيران انتهكت قرار مجلس الأمن في اليمن ويجب إخضاعها للمساءلة

أمريكا: إيران انتهكت قرار مجلس الأمن في اليمن ويجب إخضاعها للمساءلة
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تواصل – واس:

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي” أن الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخضاع النظام الإيراني للمساءلة عن هذه الانتهاكات، ويأتي ذلك بعد إعلان المملكة أنها اعترضت صاروخًا آخر من الحوثيين وجرى إسقاطه في الرياض في 4 نوفمبر الحالي.

وقالت في بيان لها أمام الأمم المتحدة “إن المملكة العربية السعودية قد أصدرت في وقت سابق معلومات تتعلق بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على المملكة العربية السعودية في يوليو 2017، وتبين المعلومات أن الصاروخ كان من نوع (قيام) إيراني وهو نوع من الأسلحة لم يكن موجودًا في اليمن قبل النزاع، مما يشكل انتهاكًا لقراري مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقمي 2216 و2231”.

وأشارت إلى أن النظام الإيراني يتجاهل التزاماته الدولية مرة أخرى، ومن خلال تقديم هذه الأنواع من الأسلحة إلى ميليشيات الحوثيين في اليمن، فإن الحرس الثوري الإيراني ينتهك قرارين للأمم المتحدة في وقت واحد، وأن الولايات المتحدة تشجع على نشر أي معلومات من شأنها أن تساعد على محاسبة إيران على دعمها للعنف والإرهاب في المنطقة والعالم.

وشددت السفيرة هالي على أن الولايات المتحدة لن تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي من قبل النظام الإيراني.

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