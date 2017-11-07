«النيابة» تطالب بسجن مهدد النساء بالحرق وتغريمه 3 ملايين ريال

تواصل – الرياض:

قررت النيابة العامة إحالة المواطن الذي ظهر في مقطع فيديو عبر “سناب شات”، يهدد النساء بإحراقهن عند قيادتهن للسيارة للمحكمة.

وكان المواطن بث مقطع فيديو على “سناب شات”، يهدد بإحراق النساء حال قيادتهن للسيارة، وأصدر النائب العام سعود المعجب أمرا بالقبض عليه والتحقيق معه وإحالته إلى المحكمة.

وطلبت النيابة العامة من المحكمة تطبيق العقوبة وفق الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بعد توجيه الاتهام للشاب ببث ما من شأنه المساس بالنظام العام، الذي ينص على «السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لاتزيد على ثلاثة ملايين أو بإحدى العقوبتين»، طبقا لـ “عكاظ”.