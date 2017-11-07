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توقعات بسحب ممطرة على 7 مناطق

توقعات بسحب ممطرة على 7 مناطق
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تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوناً للسحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة فيما تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على شمال وشمال غرب المملكة كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحائل، والجوف).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-45كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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