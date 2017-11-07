بعد انتحالهما صفة رجال أمن.. ضبط متهميْن اعتديا على مقيم وسلبا أمواله بجدة

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تواصل – فريق التحرير:
صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي، بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة تلقت بتاريخ ١٤٣٩/٢/١١ بلاغاً من مقيم يفيد بتعرضه للاعتداء بالضرب من قبل شخصين واصطحابه بسيارتهما إلى مقر سكنهما بعد إيهامه بأنهما رجال أمن ومن ثم سلبه مبالغ مالية.
وأضاف القرشي أنه تم تشكيل فريق عمل ذو كفاءة لمتابعه الجناة والبحث عنهم والقبض عليهم، حيث أسفرت النتائج – ولله الحمد- عن تمكن الدوريات السرية بدوريات أمن محافظة جدة من ضبط خمسة أشخاص، وبسماع أقوالهم أفاد أحدهم بارتكاب الحادثة بمشاركة أحد المقبوض عليهم بعد التخطيط المسبق لذلك، مشيراً إلى أنه تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.
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