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توقعات بهطول أمطار رعدية على الجوف والحدود الشمالية نهاية الأسبوع

توقعات بهطول أمطار رعدية على الجوف والحدود الشمالية نهاية الأسبوع
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الطقس حالة من عدم الاستقرار الجوي على عدة مناطق في مقدمتها منطقتي الجوف والحدود الشمالية، بمشيئة الله، تتمثل في تكون السحب الرعدية نهار الأربعاء وخلال نهاية الأسبوع.

وتتجدد الفعالية الجوية من جديد بعد عصر الجمعة بمشيئة الله، تشمل شرق وشمال شرق تبوك إضافة الى سكاكا، فيما تزداد الفعالية الجوية مع ساعات الليل وتمتد نحو عرعر والعويقيلة ورفحاء.

وتستمر فرص الأمطار فجر وصباح يوم السبت على سكاكا وعرعر والعويقيلة ورفحاء وربما حفر الباطن بحدة خفيفة الى متوسطة أحياناُ، وفقا لطقس العرب.

كما توقع خبراء الطقس اندفاع منخفض في طبقات الجو العالية وكتلة هوائية أكثر برودة نحو المنطقة الشمالية، تترافق مع اندفاع تيارات هوائية جنوبية غربية ومحملة بكميات كبيرة من الرطوبة النسبية في طبقات الجو المتوسطة، فيما يتزامن ذلك مع تواجد لمرتفع جوي سطحي فوق العراق، يدفع برياح شمالية أكثر برودة نحو شمال المملكة.

وتعمل هذه الظروف الجوية على تكاثر السحب الطبقية قد يتخلل بعضها سحبا ركامية، وتشمل أجواء من الجوف والحدود الشمالية وربما شمال حائل والقصيم وشرق تبوك، حيث تتساقط زخات من الأمطار تكون خفيفة الى متوسطة الشدة عموماً، وقد تأخذ الامطار طابع الديمية، نظرا لارتفاع الضغط السطحي شمالا والذي يترافق مع رياح سطحية أكثر برودة.

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