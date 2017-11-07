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بالفيديو.. خبير اقتصادي: المملكة تطبق النموذج السنغافوري لمكافحة الفساد

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تواصل – فريق التحرير:

اعتبر مستشار قانوني أن المملكة شرعت حاليا في إجراء شبيه بالتجربة السنغافورية، والقائمة على كشف الفساد من الأعلى، وذلك بالصلاحيات الكاملة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والتي أنشأها بقرار ملكي كريم، ونزع ونزع عنها بيروقراطية الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية؛ مما سينعكس إيجاباً على عمل اللجنة العليا في القضاء على الفساد.

وقال المستشار القانوني يحيي الشهراني، خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “نشاهد حالياً جدية حقيقية مقروناً بحزم وعزم للقضاء على الفساد في المملكة بكافة صوره وأشكاله، مؤكداً أن أموال الفاسدين هي “أموال المواطنين”، متسائلاً عن عدد نسبة الأموال التي صرفت في المال العام، مؤكداً أنها أموال مختلطة فمنها ما صرف بالشكل المشروع ومنها ما لم يصرف بالشكل غير المشروع.

وأشار إلى أن القيادة تعمل وبقوة على تعزيز مستوى النزاهة والشفافية في المملكة، وبناء عهد جديد سوف يتم فيه القضاء على الفساد.

ولفت الشهراني إلى أن بقاء الفساد سينعكس سلباً على الحركة التنموية في المملكة، مشدداً أن الفساد شهد خلال الفترة الماضية نسب مرتفعة جداً، مطالباً باستنساخ التجربة السنغافورية للقضاء على الفساد في المملكة من خلال البدء بعمليات الكشف عن الفساد من الأعلى، موضحاً أننا بدأنا حاليا في التطبيق الفعلي لهذه النظرية.

وشدد المستشار القانوني أن ملفات الفساد لدينا أكبر وأعظم من أن تتولاها لجنة مكونة من 6 أشخاص، مؤكداً أن ملفات الفساد في المملكة بحاجة إلى جيش كامل للقضاء عليه، وذلك في ظل انتشار ملفات الفساد في كل منطقة من مناطق المملكة، مبيناً أن اللجنة العليا بحاجة إلى أن تتفرع منها عدة لجان تكتسب منها قوتها والبعد عن العمل البيروقراطي.

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