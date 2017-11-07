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رسمياً.. «تويتر» يبدأ تفعيل 280 حرفاً لكافة المستخدمين

رسمياً.. «تويتر» يبدأ تفعيل 280 حرفاً لكافة المستخدمين
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تواصل – وكالات:

أعلن موقع “تويتر”، قبل قليل، إطلاق التعديل المنتظر والسماح للمستخدمين باستخدام 280 حرف في التغريدة بدلاً من 140 كما كان في السابق، وذلك بعد فترة اختبارية لم تتجاوز الشهرين.

وكانت الرئيس التنفيذي قد أعلن قبل اسابيع انهم بصدد تطبيق فكرة 280 حرف قريباً في خطوة لقيت معارضة شديدة من البعض وتأييد شديد من البعض الآخر إلا ان اعتماد التوسع في نهاية الأمر يعني ان تويتر قد وجدت أنها مفيدة للكثير وتساهم في زيادة التفاعل بحسب دراسات اجرتها الشركة .

وأوضح موقع “تويتر”، أن المستخدمين من اللغة اليابانية والكورية والصينية يستفيدون من تويتر بشكل أكبر حيث يمكنهم كمية معلومات في كلمة واحدة على عكس المستخدمين الذي يتحدثون الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية أو الفرنسية وهذا كان أحد أسباب الزيادة أيضاً، وفق “عالم التقنية”.

وأكدت موقع التواصل الاجتماعي أن الميزة الجديدة ستصل لجميع المستخدمين خلال الساعات القليلة المقبلة، عبر الموقع وعبر التطبيقات على نظام iOS و أندرويد.

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