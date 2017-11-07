بالصور.. الأمير مقرن بن عبدالعزيز يستقبل المعزين في وفاة الأمير منصور

تواصل – واس:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في قصره بالرياض، مساء أمس، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي الشيخ فهد بن سعد العبدالله الصباح، المستشار بالديوان الأميري بدولة الكويت، ومعالي الشيخ ثامر علي الصباح، رئيس جهاز الأمن الوطني بدولة الكويت، وسمو الشيخ علي الجراح الصباح، نائب وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت والوفد المرافق، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وعددًا من السفراء وجموعاً من المواطنين الذين قدموا لسموه التعازي في وفاة الفقيد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز ومرافقيه من المسؤولين ورجال الأمن، رحمهم الله.

ودعا الجميع الله، سبحانه وتعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

بدوره عبر سمو الأمير مقرن عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر أخوية صادقة.

حضر العزاء أيضا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض، وأصحاب السمو الملكي أبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز.