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«بلومبيرج»: المستثمرون الغربيون مطمئنون من إجراءات مكافحة الفساد بالمملكة

«بلومبيرج»: المستثمرون الغربيون مطمئنون من إجراءات مكافحة الفساد بالمملكة
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تواصل- سامر محمد:

عبر مدراء صناديق إدارة الثروة في الغرب عن عدم انزعاجهم بشأن الاعتقالات التي طالت العشرات من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بالفساد في المملكة.

وأشارت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية إلى أن شركات إدارة الأموال من MUFG Securities إلى  Aberdeen Standard Investments لم ينزعجوا من الاعتقالات، لأنهم يرون أن الحملة ضد الفساد تفتح الطريق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت عن الاستراتيجي “تيموثي آش” لدى شركة  Bluebay Asset Management  في لندن أن هناك اطمئنان لأن السعودية لديها ميزانية قوية جدا وليس عليها ديون كثيرة، كما أن لديها احتياطي نقدي كبير، وتتمتع بالقدرة على الاقتراض ولديها أصول تستطيع بيعها، فضلا عن وجود أجندة إصلاحية معلنة بوضوح.

ووفقا لـ”إكاتيرينا إليوشينكو” وهي مديرة محفظة مالية كبيرة بشركة Union Investment Privatfonds GmbH في فرانكفورت، فإن مثل هذه الأحداث طيبيعة في الأسواق الناشئة، فخلال الـ18 شهرا الماضية، اعتقلت تركيا الآلاف من الموظفين المدنيين بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، ويتصدى الرئيس البرازيلي لاتهامات بالفساد، ويواجه الرئيس الجنوب أفريقي محاولات للإطاحة به.

ولفتت إلى أن تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بشكل هو الأكبر خلال عام، رفع في المقابل العائد على سندات الدين الحكومية بالدولار مستحقة الدفع في 2026م بنسبة 3.56% وهي الأعلى منذ مايو الماضي.

ورأت الشبكة أنه وعلى الرغم من تراجع الاحتياطي الأجنبي لدى المملكة من ذروته في أغسطس 2014م بنحو 260 مليار دولار، إلا أن المملكة مازالت تمتلك 478 مليار دولار من الاحتياطي.

وتحدث “كيران كورتيس” أحد مدراء صناديق إدارة المال في لندن، أن الحكومة السعودية غنية جدا ولديها سيولة مالية كبيرة في الخارج، لذلك بإمكان المستثمرين أن يشعروا بالراحة تجاه أي رد فعل عكسي جراء حملة الاعتقالات ضد الفساد.

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