مكة المكرمة.. ضبط عصابة سرقت 37 محولاً كهربائياً بقيمة مليوني ريال

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من القبض على مواطن و13 وافداً من جنسيات إفريقية وآسيوية، تورطوا في سرقة محتويات محولات كهربائية بلغت قيمتها مليوني ريال.

وقال الناطق الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، إن مراكز شرطة العاصمة المُقَدَّسَة تلقت خلال الأيام الماضية عِدَّة بلاغات تتضمن تعرض محطات ومحولات الطاقة الكهربائية للسرقة من داخلها، بواقع (٣٧) محطة قدرت قيمتها بحوالي (٢) مليون ريال.

وأَضَافَ: تم استكمال كافة إِجْرَاءَات الاستدلال الأولية للبحث والتحري عن الجناة، وذلك بتشكيل فريق عمل أمني، حيث تَمَكَّنَت شعبة التحريات والبحث الجنائي – بِفَضْل من الله وتوفيقه – من ضبط ١٤ من جنسيات إفريقية وآسيوية، ومواطن، وبسماع أقوالهم أقروا بتلك السرقات وأرشدوا عن مواقع تصريف المسروقات.