جدة.. الإطاحة بـ4 آسيويين سرقوا عطوراً من مواطن بقيمة مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة جدة القبض على أربعة وافدين من جنسية آسيوية، سرقوا عطورا من مستودع مملوك لمواطن، بلغت قيمتها أكثر من مليون ومئتي ألف ريال.

وبحسب المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، فإن شرطة جدة تلقت بتاريخ 11-1-1439 هـ، بلاغا من مواطن يفيد بسرقة كمية كبيرة من العطور تقدر قيمتها بنحو مليون و200 ألف ریال من المستوجع الخاص به، بعد كسر قفله، ولم يتهم أحدا بذلك.

وأضاف القرشي أنه تم تشكيل فريق عمل أمني من شعبة التحريات والبحث الجنائي، درس الأسلوب الإجرامي واتخذ جملة من الإجراءات، وعمد إلى توسيع دائرة البحث بمراكز ومحال بيع العطور، وتم رصد أحد الأشخاص من جنسية آسيوية يقوم بعرض كمية منها على بعض المحال التجارية، وتم ضبطه بعد جمع معلومات تؤكد أنه أحد المتهمين بعملية السرقة، وبسماع أقواله أقر بعملية السرقة، وبالانتقال لمقر سكنه عثر على المسروقات، وضبط ثلاثة آخرون من بني جلدته، متهمون بالمشاركة في عملية السرقة، وجرى إيقافهم لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، تمهيدا لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.