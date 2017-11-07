الإطاحة بعصابة انتحلت صفة رجال أمن لسرقة منازل المقيمين بجدة

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة من ضبط عصابة مكونة من 6 أشْخَاص امتهنت سرقة المقيمين من خلال اقتحام منازلهم تحت تهديد السلاح، وانتحال صفة رجال الأمن.

وصرح الناطق الإِعْلَامي بشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز الكندرة بشرطة محافظة جدة تلقى بتاريخ ١٤٣٨/٣/٥ بلاغ مقيم يدعي قيام (6) أشخاص بالدخول لمنزله بعد ادعائهم أنهم رجال أمن أحدهم يرتدي بدلة تشبه لباس رجال الأمن وبيده مسدس، حيث سلب منه مبلغ (30.000) أَلْف ريال.

وأَضَافَ القرشي أنه تم اتخاذ الإجراءات البحثية الميدانية وبِفَضْل من الله وتوفيقه تَمَكَّنَت شعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية المتهمين وضبطهم تِبَاعَاً، حيث تبين أنهم أربعة من الجنسية العَرَبِيّة ومواطن وإِفْرِيقي قاموا بالاشتراك في عملية السلب بعد تشكيل عصابة لذلك وبتفتيش منزل أحدهم تم ضبط السلاح المستخدم و(12) طلقة نارية تم إيقافهم لاستكمال إِجْرَاءَات الاستدلال، ومعرفة علاقتهم بالقضايا المماثلة لأسلوبهم الإجرامي تَمْهِيدَاً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وَتَابَعَ القرشي أن شرطة مَكَّة إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأَمْنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.