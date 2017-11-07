عضو شورى: اعتذرت عن جولة «الطائرة المنكوبة» في اللحظة الأخيرة

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كشف عضو مجلس الشورى، عبدالعزيز المتحمي، شقيق محافظ محايل عسير الذي تُوُفِّيَ في حادث طائرة الأمير منصور بن مقرن، عن اعتذاره في اللحظة الأخيرة عن الركوب في الطائرة المنكوبة.

وأَضَافَ المتحمي، خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” على قناة خليجية اليوم الثلاثاء، إنه كان مدعواً للقيام بهذه الجولة التفقدية بالطائرة مع نائب أمير عسير؛ لكنه اعتذر في اللحظة الأخيرة.

وَتَابَعَ: “كنت مدعواً لهذه الرحلة واعتذرت عنها لظروف خَاصَّة”، مُضِيفَاً أنه لم يكن في الخطة أن تكون لمحايل أَي علاقة بهذه الجولة.