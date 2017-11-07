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«البيت الأبيض» يكشف عن تفاصيل الاتصال الهاتفي بين «ترامب» وخادم الحرمين
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تواصل – وكالات:

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ناقش خلال مكالمة هاتفية مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ين عبدالعزيز، تفاصيل الهجوم الصاروخي الذي اسْتَهْدَف الرياض وأحبطته القوات السعودية، بِالإِضَافَةِ إلى مناقشة الجهود السعودية لمكافحة التطرف والإرهاب، وملف اكتتاب شركة أرامكو.

وبين مكتب السكرتير الصحفي بالبيت الأبيض أن الملك سلمان عبَّر عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي بمدينة نيويورك، وشكر الرئيس ترامب على دعمه للمملكة.

وبِحَسَبِ المكتب، فقد ناقش “ترامب” وخادم الحرمين أَيْضَاً تهديد ميليشيات “الحوثي” المَدْعُومة من إيران في اليمن، وَشَدَّدا على أهمية التصدي للمتشددين، ومناصرة الاعْتِدَال والتسامح، وسط إشادة من الرئيس ترامب بالملك سلمان لوفائه بالالتزامات التي أعلنها خلال قمة الرياض التاريخية.

وثمن البيان إطلاق مركز لاستهداف تمويل الإرهاب، والمركز العالمي لمكافحة التطرف، والعلاقات الاقتصادية – العسكرية.

وبِحَسَبِ البيان الأمريكي، بحث الرئيس ترامب والملك سلمان ملف اكتتاب شركة أرامكو (نسبة الـ5% من الأسهم).

وأشاد الرئيس ترامب بتصريحات الملك وولي العهد العلنية الأخيرة بِشَأْنِ الحاجة إلى إنشاء منطقة معتدلة وسلمية ومتسامحة، وبين أن هذه ضرورة لضمان مستقبل مزهر للشعب السعودي، وهزيمة التيارات المتطرفة؛ حتى يصبح العالم آمناً من شرها.

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