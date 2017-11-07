اليمن.. مقتل 11 قيادياً بميليشيا الانقلاب في معارك شرق صنعاء

تواصل – واس:

قُتل 11 عنصراً من قيادات الميليشيا الانقلابية خلال المعارك التي دخلت أسبوعها الثَّانِي بمنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وَأكَّدَ موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية مَقْتَل قيادات الميليشيا الانقلابية التي حصلت على أسمائهم، ومن بينهم خبراء متفجرات وصواريخ وزراعة ألغام، في حين لَا تَزَال جثث العشرات من عناصر الميليشيا متناثرة في جبهات القتال.

وأَوْضَحَ الموقع أن قيادات الميليشيا الانقلابية التي تأكد مَقْتَلها هي: علي زيد مهدي وصالح قعشة، وونبيل حسين محمد الكبسي، وعدنان محمد أحمد زبارة، وأحمد المتوكل، ومحمد الأسدي، ومحمد علي محمد المكنى (أبو بتول)، وياسر عبده الناهمي، ومحسن أحمد سراج، ووضاح حامد القرقري، ووليد قايد الحرازي، ومحمد علي محمد الحضرمي.

وَأَشَارَ إلى أن المُسْتَشْفَى العسكري بصنعاء اسْتَقْبَلَ خلال الأيام الماضية أكثر من 80 جثة من عناصر الميليشيا الانقلابية الذي قتلوا في مديرية نهم، علاوة على عشرات الجَرْحَى.

ويقدر عدد قَتْلَى وجَرْحَى المِيلِيشِيا الانقلابية بنهم مُنْذُ الثلاثاء الماضي بأكثر من 200 قتيل وجريح.