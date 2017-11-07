مخالفات تغلق 4 محلات تجارية في بلدية «القوز» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

نفذ قسم صحة البيئة ببَلَدِيَّة القوز حملة مكثفة على المحلات التِجَارِيّة بعنيكر جنوب غرب مركز القوز، حيث تم إغلاق عدد من المحلات بسبب مخالفات صحية.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي للبَلَدِيَّة خليل الشيخي أن الجولة التفتيشية لقسم صحة البيئة قد شَمِلَت عَدَدَاً من المحلات التِجَارِيّة بعنيكر، وَتَمَّ خلال الجولة إغلاق أربع محلات ثلاثة منها أَغْلَقَت لعدم توفر بعض الاشتراطات الصحية، والرابع محل مهني لم يقم بعمل التحسينات اللازمة والاهتمام بنظافة الواجهة.

وأَضَافَ أنه تم خلال الجولة مصادرة 40 كيس بطاطس يظهر عليه علامات التعفن والفساد بسبب سوء التخزين، وكذلك مواد غذائية مجهولة المصدر تقدر بأكثر من 10 كجم، بِالإِضَافَةِ لعدد من الأواني والمعدات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وَنَوَّهَ المتحدث إلى تأكيد رئيس بَلَدِيَّة القوز المهندس عبدالله الزبيدي بأن البَلَدِيَّة عازمة على القيام بهذه الجولات المكثفة خلال الفترة المقبلة، وستطبق الغرامات والإِنْذَارات على أصحاب المحال المخالفة، دَاعِيَاً جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفات والتواصل مع البَلَدِيَّة على الرقم (0550222373).