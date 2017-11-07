العثور على 70 إبرة ودبوساً داخل ساقي امرأة هندية

تواصل – وكالات:

عثر أطباء في الهند على أكثر من 70 إبرة ودبوساً مغروسة داخل جسد امرأة، تدعي أنها لا تعرف كيف وصلت إلى جسدها.

وقالت أنوسويا ديفي (35 عاماً): إن “الإبر والدبابيس ورؤوس الحقن الطبية، بدأت تظهر داخل أطرافها منذ عام 2012، وبعد أن عانت من صعوبات في المشي والجلوس والوقوف على مدى السنوات الخمس الماضية، اضطرت أخيراً إلى طلب المساعدة الطبية”.

ويعتقد الأطباء، أن أنوسويا تقوم بغرس هذه الأشياء داخل جسدها بنفسها، إلا أنها تصرّ على أنها لم تفعل ذلك، ولا تتعمد أذية نفسها.

وأضافت “ديفي”: “أعاني من هذه المشكلة منذ خمس سنوات، حيث تخرج الإبر من جسمي، ليس لدي أي تفسير لذلك، لكنها تسببت لي بآلام مبرحة، وأنا بحاجة إلى العلاج للتخلص منها”.