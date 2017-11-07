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بالصور.. هكذا يمكن إخفاء الشق العلوي بـ«آيفون X»

بالصور.. هكذا يمكن إخفاء الشق العلوي بـ«آيفون X»
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت حسابات تقنية، طريقة لإخفاء الشق العلوي بـ«آيفون X» والذي يزعج الكثير من مستخدميه عن طريق خطوات بسيطة حتى تصبح الشاشة مكتلمة وغير مقضومة.

وذَكَرَت الحسابات على موقع “تويتر” أت الطريقة عبارة عن “خلفية” افْتِرَاضية للهاتف تتضمن شريطاً أسودَ في الجهة العلوية، تُعطي انطباعاً بأن الشاشة من دون “شق”، بل فقط مجرد شريط أسود بسيط.

ولكَيْفِيَّة تعيين هذه الخلفية التي تقضي على الشق العلوي، بإمكانك تحميلها من “الرابط التالي” وحفظها داخل تطبيق الكاميرا، بعدها، قم بتعيينها كخلفية افْتِرَاضية للهاتف بالذهاب إلى إعدادات ثم خلفيات ثم اختر خلفية جديدة.

ملاحظة هامة، للحصول على خلفية تخفي تَمَامَاً الشق، ينبغي ضبط الخلفية “Still”، وليس “Perspective”، ثم ضبطها حتى يبدو الشريط الأسود مكتملاً تحت الشق.

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