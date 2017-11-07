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القريات.. إزالة 825 ألف متر مربع تعديات على أراضي الدولة 

القريات.. إزالة 825 ألف متر مربع تعديات على أراضي الدولة 
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تواصل – عبدالله النعيم:

وفق توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه، وبناء على الأوامر السامية بالتصدي لظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وجه محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر بإزالة التعديات الواقعة على مخطط الأندلس التابع لوزارة الإسكان، جنوب شرق المحافظة، وكان التعدي عبارة عن مزرعة حديثة الإنشاء بلغت مساحتها الإجمالية ستمائة ألف متر مربع.

كما وجه سعادة المحافظ بإزالة تعدٍّ آخر واقع قرب الساتر الترابي التابع لحرس الحدود، جنوب شرق القريات، بلغت مساحته الإجمالية خمسة وستين ألف متر مربع، وهو عبارة عن شبك وغرف.

وبالفعل تم تنفيذ الإزالات اليوم الثلاثاء من قبل لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بمحافظة القريات بالتعاون مع بلدية المحافظة، بإشراف رئيس اللجنة خالد هذلول المرشد، وبدعم ومساندة من قوة المهام والواجبات الخاصة بمحافظة القريات تساندها دوريات المحافظة.

كما قامت اللجنة، أمس الاثنين بإزالة ساتر ترابي (عقم) جنوب القريات بلغت مساحته الإجمالية ثمانية وستين ألف متر مربع، وبذلك تكون المساحة الإجمالية للتعديات التي تمت إزالتها على مدار يومين بتلك المواقع ثمانمائة وخمسة وعشرين ألف متر مربع.

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