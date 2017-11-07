«صحة عسير»: لا علاقة لنا بالطبيبة المناوبة وتصريحاتها غير صحيحة

تواصل – فريق التحرير:

نفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير، صحة ما تم نشره بِشَأْنِ استدعاء جميع الأطباء في منطقة عسير إلى المُسْتَشْفَى المركزي وقت حادثة سقوط مروحية نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن – رَحِمَهُ اللَّهُ -.

جاء ذلك في رد “صحة عسير” لـ”تواصل”، حيث جاء نَصّ الرد كالتالي:

إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم بِعُنْوَان: (طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمُسْتَشْفَى).

وعليه وجب أن نوضح للجميع، أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير تنفي ما نشر في هذا الخبر من معلومات غير صحيحة إطلاقاً، ونؤكد أنه لا يوجد في مُسْتَشْفَى عسير المركزي أَي اسْتشَارية جراحة عيون تحمل الاسم الذي تم ذكره في خبركم إِطْلَاقاً والمذكورة ليست من أطباء المُسْتَشْفَى، ولا توجد وقت الحادثة أو قبلها أَي طبيبة بهذا الاسم الذي تم نشره، كما أننا ننفي جملةً وتفصيلاً ما تم ذكره في الخبر عن استدعاء جميع الأطباء في المنطقة إلى مُسْتَشْفَى عسير المركزي وقت الحادثة، وإنما تم تفعيل خطط الطوارئ المتبعة في مثل هذه الحالات والتي تم تدريب جميع العاملين في المستشفيات عليها مُسْبَقَاً، والتنسيق مع الجهات المختصة، كما ننفي ما تم ذكره في الخبر المنشور بصحيفتكم من معلومات خاطئة عن جثامين المُتَوَفَّيْن – رحمهم الله -.

وصحة عسير إذ تبين ذلك فإننا نؤكد عدم تواصل الصَحِيفَة معنا للتأكد والحصول على المعلومات الصحيحة قبل النشر، كما أننا نؤكد رفضنا القاطع لنشر أَي معلومات مغلوطة ولا تمت للواقع بصلة، وتؤكد صحة عسير احتفاظها بحق اتخاذ الإِجْرَاءَات النظامية حيال ما تم نشره، ونسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للشُهَدَاء الذين رحلوا وهم في خدمة دينهم ووطنهم.