مجلس تصفية تركة «صالح الراجحي» يعلن بيع 55 عقاراً بالمزايدة العلنية

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أعلنت الدائرة القضائية بالمحكمة العامة في الرياض والمختصة بتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي “رَحِمَهُ اللَّهُ” الانتهاء من إفراغ كافة صكوك العقارات السبعة التي تم بيعها في المرحلة الأولى من المزادات التي نفذها مجلس تصفية عقارات تركة الشيخ صالح الراجحي خلال شهر شعبان الماضي والتي تقدر قيمتها بمليار وتسعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال للعقارات.

وَتَمَّ بيع 4 عقارات في الرياض في المزاد الأول بلغت إِجْمَالي مساحتها 424.878 متراً مربعاً بقيمة إِجْمَالية بلغت 644.040.000 ريالاً وهي: (توارن سنتر – مركز إلكترون – سوق الرياض التِجَارِيّ – أرض السلي)، أما المزاد الثَّانِي فقد تم بيع مركزيين تِجَارِيّين في جدة بلغت إِجْمَالي مساحتهما 18.869 متراً مربعاً بقيمة إِجْمَالية بلغت 385 مليون ريال وهما: (مركز الأندلس المعروف بمركز “السحيلي”، والمركز السعودي للأَعْمَال والأرض المجاورة له).

فيما تم في المزاد الثالث والذي أقيم على مدى يومين متتالين بيع 565 قطعة سكنية وتِجَارِيّة توزعت على 41 بلوكاً في مخطط القدس في العاصمة الرياض بقيمة إِجْمَالية بلغت 950 مليون ريال.

وَأكَّدَ الرويشد بأن أَعْمَال المزادات التي بدأت مطلع شعبان المنصرم تسير ولله الحمد وَفْقَ الخطط الموضوعة لها، حيث أقام المجلس 3 مزادات حَقَّقَت مبيعات تجاوزت 1.000.979.000 ريالاً على 7 عقارات 5 منها في الرياض و2 في جدة.

وأَضَافَ د. عبدالمحسن الرويشد بأن المجلس خلال اجتماعه الدوري قد حَدَّد العقارات التي سيتم بيعها في المرحلة الثَّانِية من المزادات والتي تتضمن عشرة مزادات عقارية تبدأ من السبت 29 صفر، وتَنْتَهِي في آخر رجب القادم من العام الهجري الحالي وتتضمن العشرة مزادات بيع أكثر من 55 عقاراً في مختلف مناطق المملكة، وَفْقَاً لـ”الاقتصادية”.

من جهة أخرى، عقد مجلس تصفية عقارات الشيخ صالح الراجحي، يوم أمس الاثْنَيْنِ، اجتماعه الاعتيادي في مقره بالعاصمة الرياض حيث اطَّلَعَ على ما تم خلال الفترة الماضية، وخطط المزادات القادمة، وقدم رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالمحسن الرويشد شكره لوزارة العدل ممثلة بالدائرة القضائية في المحكمة العامة في الرياض والمختصة بتصفية تركة الشيخ صالح الراجحي “رَحِمَهُ اللَّهُ” لدعمها كافة أَعْمَال المجلس، وتذليل كافة الأمور لتنفيذ تصفية تركة الشيخ صالح الراجحي، وإنهاء عمليات إفراغ الصكوك وإيداع القيم المحصلة في حسابات الورثة.