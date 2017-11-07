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وصول ملك البحرين لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن (صور)

وصول ملك البحرين لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن (صور)
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تواصل – واس:

وصل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى الرياض اليوم, لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وكان في استقبال جلالته في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبدالعزيز الزمامي وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية .

كما وصل سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة, وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي, إلى الرياض اليوم, لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وكان في استقبالهما في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية .

 

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