«هيومان رايتس»: صاروخ الحوثيين الباليستي على الرياض «جريمة حرب»

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قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، إن الحوثيين “يبدو أنهم ارتكبوا جريمة حرب” عندما أَطْلَقُوا صاروخاً باليستياً عشوائياً على مطار مَدَنِيّ، في إشارة إلى الصاروخ الذي اعترضته المملكة فوق سماء الرياض، وكان مُوَجّهَاً إلى مطار الملك خالد.

وقالت المنظمة، في بَيَانٍ لَهَا، إن الهجوم “هو الأحدث في سلسلة غارات عشوائية بالصواريخ الباليستية شنتها قوات الحوثي – صالح على المملكة، وإن كانت أول مرة تصل إِلَى العاصمة”.

يُذْكَرُ أَنَّ التحالف العَرَبِيّ قرر، بعد الحادث، إغلاق منافذ اليمن الجوية، والبحرية، والبرية بشكل مؤقت لسد الثغرات الموجودة في إِجْرَاءَات التفتيش الحالية، والتي تَسَبَّبَت في اسْتِمْرَار تهريب تلك الصواريخ، والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية.