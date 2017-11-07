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أمانة الرياض تزيل تعديات في وادي السلي وحي اليرموك (صور)

أمانة الرياض تزيل تعديات في وادي السلي وحي اليرموك (صور)
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تواصل – واس:

أزالت أمانة منطقة الرياض التعديات والأحواش الواقعة في حرم وادي السلي، وتسليمها للمشرف على مشروع وادي السلي خالية من أية عشوائيات.

وأَوْضَحَ وكيل أمانة منطقة الرياض للأراضي والمساحة سعود العبيسي أنه تم التنسيق مع المَسْؤُولين بالإدارة العامة للنظافة بالأمانة بالتعامل مع المرادم وإيقافها، وحجز المعدات، وإقفال الموقع المخالف.

وبين أن الأمانة من خلال الجهات المختصة بها لن تسمح بأي تعديات حفاظاً على الملكيات العامة والخَاصَّة، مهيباً بالمواطنين التعاون مع الأمانة بالحفاظ على المرافق العامة لاستخدامها وَفْقَ ما اعتمدت له.

مِنْ جِهَتِها قامت بَلَدِيَّة الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض بإِزَالَة تَعَدٍّ على أرض مخصصة لبناء مسجد وسكن إمام ومؤذن بحي اليرموك، حيث أقام أحدهم استراحة بها وهي خالية من السكان ومهجورة.

وذكر رئيس بَلَدِيَّة الروضة المهندس عبدالله الطيار أنه تم إِزَالَة التعدي بمساندة لجنة التعديات بالأمانة بعد اكْتِمَال الإِجْرَاءَات النظامية، مهيباً بالجميع بالتعاون مع الأمانة بالحفاظ على المرافق العامة.

 

 

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