بالفيديو.. أغرب منزل في العالم

تواصل – فريق التحرير:

أَظْهَرَ مقطع فيديو التقطه سائق سيارة على طريق ريفية، ونشر على العديد من مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، منزلاً أبيضَ اللون على جانب الطريق يتحول من شكل إلى آخر.

وأدهش المنزل الكثير من متابعي الفيديو الذي لقي رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ، وحظي بتعليقات تعبر عن الذهول والحيرة التي أصابت المشاهدين.

غير أن الخدعة البصرية سرعان ما اكتشف أمرها، وتبين بأن ما شوهد على جانب الطريق ليس منزلاً حقيقياً، وإنما مجرد سقف وجدارين، وأن موقع البناء جعله يبدو كَأَنَّهُ منزل بأربعة جدران.