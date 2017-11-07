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كيفية تجنُّب احتراق شاشة «آيفون X»

كيفية تجنُّب احتراق شاشة «آيفون X»
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تواصل – فريق التحرير:

يعتبر هاتف “آيفون X” أول هواتف أبل بشاشة “أوليد” التي تَتَمَيَّز عن شاشات “إل سي دي” من حيث السطوع العَالِي والسواد المتقن، لكن لكل شاشة مميزات وعيوب، وما يؤخذ على شاشات “أوليد” احتمال احتراقها.

وأَصْدَرَت شركة أبل ملفاً نشرته على موقعها الإِلِكْتُرُونِيّ باللغة العَرَبِيّة، تشرح فيه كَيْفِيَّة تجنب احتراق شاشة “آيفون X”، والنصائح التي يجب اتباعها للتعامل مع الهاتف.

وقالت “أبل”: “إذا نظرت إلى شاشة أوليد من الزاوية ستلاحظ تغيراً طفيفاً في اللون، هذه صفة من صفات شاشات أوليد وأمر طَبِيعِيّ، مع الاستخدام المكثف على المدى الطويل، ستعرض شاشات أوليد تغيرات بصرية طفيفة أو ما يُسَمَّى بـ(ديمومة الصور) في حالة الشاشات المسطحة”، أو بـ(الاحتراق الداخلي)، حيث تظهر بقايا خافتة للصورة حتى بعد ظهور صورة جديدة على الشاشة”.

وأوضحت أن هذا “الاحتراق الداخلي” يمكن أن يحدث في حالات الاستخدام المكثف عن عرض صورة ذات تباين عالٍ بشكل متواصل لفترة طويلة جِدّاً من الوقت.

ولِتَجَنُّبِ هذا الاحتراق الداخلي في هواتف “آيفون X”، تنصح “أبل” عند استخدام آي فون إكس حال تفعيل السطوع التلقائي، بضبط وظيفة إغلاق الشاشة تلقائياً، ليتم إغلاق الشاشة بسرعة جِدّاً عندما يتوقف المستخدم عن استخدام الهاتف. كما تنصح الشركة بِتَجَنُّبِ عرض الصورة ذاتها لفترة طويلة من الوقت مع تفعيل السطوع التلقائي للشاشة.

يُذْكَرُ أَنَّ مستخدمي هواتف جوجل الجديدة “بيكسل 2” اشتكوا من احتراق الشاشة من نوع “POLED”، حيث يظهر النصف الأسفل لشاشة الهاتف متحولاً إلى اللون الرمادي وكأنها معطوبة.

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