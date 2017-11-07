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«آل فريان» يعزي القيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

«آل فريان» يعزي القيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه
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تواصل – فريق التحرير:

رفع فضيلة الشيخ سعد بن محمد آل فريان رئيس جمعية تحفيظ القُرْآن بالرياض (مكنون) باسمه، ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومنسوبيها وقطاعاتها، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وكافة الأسرة المالكة، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، ومرافقيه من المسؤولين، ورجال الأمن الذين كَانُوا على متن الطائرة المروحية التي تحطمت مساء الأحد الماضي.

ودَعَا آل فريان الله أن يتغمد الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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