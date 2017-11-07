أفضل أماكن بالجسم تتجاوب مع «الكمادات» لخفض الحرارة

تواصل – فريق التحرير:

في فصيل الخريف والشتاء، يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والإِنْفِلْوَنْزَا أو عدوى بكتيرية قد يصاحبها ارْتِفَاع فِي درجة حرارة الجسم، ويلجأ هؤلاء للكمادات لخفض الحرارة.

ويعتقد كثيرون أن طريقة “الكمادات” الصحيحة ما هي إلا استخدام المناشف المبللة بالماء البارد ووضعها على الرأس، ظناً منهم أن تعمل على خفض الحرارة.

وحول هذا الأمر، أَوْضَحَ شريف موسى، أخصائي طب الأطفال، عبر صفحته على “فيسبوك”، أنه يُفَضّل استخدام القطن أو الشاش بَدَلاً من المناشف في عمل “الكمادات”.

وَأَشَارَ “موسى” إلى أن الأماكن الصحيحة، هي:

1 – جانبي الرقبة من الاتجاهين.

2 – تحت الإبطين.