ولي العهد يقلد قائد القوات البحرية رتبته الجديدة (صور)

تواصل – واس:

قلد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض، اليوم، معالي الفريق البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه قائداً للقوات البحرية.

وعبر سمو ولي العهد عن تمنياته بالتوفيق للفريق الركن الغفيلي فيما أوكل إليه من مهام.

من جهته عبر قائد القوات البحرية عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد على ثقتهما، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ليكون عند حسن القيادة الرشيدة.

حضر مراسم التقليد معالي مساعد وزير الدفاع محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع فهد العيسى.