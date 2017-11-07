تجميد 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات موقوفين بقضايا فساد

تواصل – فريق التحرير:

قال مصرفيون ومحامون، اليوم الثلاثاء، إن البنوك والمصارف جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأَفْرَاد وشركات في المملكة، وذلك في إطار الحملة على الفساد.

وأكدت مصادر مُطَّلِعَة أن مؤسسة النقد العَرَبِيّ (ساما)، أمرت كافة المصارف بتجميد حسابات جميع الأشْخَاص الخاضعين للتحقيق، وَفْقَاً لـ”رويترز”.

وقالت المصادر إن: “تجميد الحسابات حدث بالفعل، كإجراء احترازي سينتهي في حالة ما تم توجيه اتهام للمشتبه بهم أو إعلان براءتهم”.

وتَشْمَل قائمة الاتهامات التي يتم التحقيق فيها: غسل الأموال، والرشوة، وابتزاز مسؤولين، واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.

وَأكَّدَ النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان له، أن الموقوفين خضعوا لاستجواب مفصل، وأن السلطات جمعت الكثير من الأدلة.

وقال “المعجب” في بيانه: إن التحقيقات “جرت في شكل سري؛ حِرْصَاً على سلامة الإِجْرَاءَات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة”، مُبَيِّنَاً أن إِجْرَاءَات توقيف المتهمين لا تمثل البداية “بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد”.

وَشَدَّد النائب العام على أن الأمراء والوزراء ورجال الأَعْمَال الموقوفين سيخضعون للمحاكمة كأي مواطن سعودي.

وكانت “مجموعة الطيار القابضة للسفر”، قد أعلنت في بَيَانٍ لَهَا – نشرته “تواصل” – عن تلقي رئيس مجلس إدارتها محمد بن صالح الخليل، تَأْكِيدَاً بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين للشركة.

وأكدت مجموعة الطيار تَعْلِيقَاً على إيقاف أحد أعضائها: “اسْتِمْرَار أَعْمَالها بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة”.

وأوضحت في بيانها الذي نُشرته عبر موقع السوق المالية “تداول”، أنه سيتم الإفصاح عن أَي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.

وأعلنت شركة “البحر الأحمر العالمية” أنها اطلعت على ما تم تداوله إعلامياً في شأن رئيس مجلس الإدارة، مُؤكّدَةً استقلالية نشاطها وذمتها المالية عن رئيس مجلس الإدارة، وأن أَعْمَالها تسير وَفْقَ ما هو معتاد بما يخدم مصالح مساهميها وعملائها، والتزامها التام بكل الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، لافتةً إلى أنها ستعلن عن أَي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.

وقالت شركة “عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأَعْمَال المقاولات» في بَيَانٍ لَهَا، “تَعْلِيقَاً على الأنباء المتداولة عن توقيف عضوين من أعضاء مجلس إدارتها، باسْتِمْرَار أَعْمَالها بشكل اعتيادي تجاه مساهميها، وأصحاب المصالح من عاملين ودائنين وعملاء وموردين”، مُشِيرَةً إلى أن الكيان القانوني للشركة مستقل عن أعضاء المجلس”.

وهبط سهم “مجموعة الطيار للسفر” عشرة في المئة بعد دقائق من بدء التداول، وسهم شركة “عسير” 2.2 في المئة، فيما أَغْلَقَ سهم “شركة البحر الأحمر” على ارْتِفَاع 4.5 في المئة.