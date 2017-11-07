خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني

تواصل – واس:

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ – في قصره بالرياض اليوم جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.

وجرى خلال الجلسة، استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية. وحضر جلسة المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الدَّاخِلِيَّة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

كما حضرها من الجانب الفلسطيني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور رياض المالكي، ورئيس هيئة الشؤون المَدَنِيّة حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، والمستشار الدبلوماسي لفخامة الرئيس مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا.