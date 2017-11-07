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الإطاحة بـ«نصاب الساعات المقلدة» في حفر الباطن

الإطاحة بـ«نصاب الساعات المقلدة» في حفر الباطن
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تواصل – فريق التحرير:

صرح الناطق الإِعْلَامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت مُؤخَّرَاً عدداً من البلاغات من مواطنين عن تعرضهم للنصب والاحتيال من مجهول من جنسية عَرَبِيّة بعد عرضه عليهم ساعات للبيع مقابل مبالغ عالية الثمن، موهماً إياهم أنها من العلامات التِجَارِيّة الفاخرة فيما يكتشفون بعد شرائها أنها مقلدة ولا تتجاوز قيمتها المائة ريال.

وأَضَافَ الناطق الإعلامي: “كانت البلاغات التي قيدت بشرطة المحافظة تضمنت تمكن الجاني من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة من الضحايا تراوحت ما بين ٥٠٠٠ ريال و٢٥٠٠٠ ريال”.

وَتَابَعَ: “أَسْفَرَت المتابعة الأَمْنية لتلك البلاغات، ولله الحمد، عن الكشف عن هوية الجاني والقبض عليه، حيث تبين أنه وافد عَرَبِيّ في العقد الرابع من العمر، وَتَمَّ إحالته وأوراق القضايا المتورط بارتكابها لفرع النيابة العامة بالمحافظة”.

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