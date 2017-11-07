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«مرور جدة» يستدعي سائق الحافلة المتجاوزة للسرعة المقررة

«مرور جدة» يستدعي سائق الحافلة المتجاوزة للسرعة المقررة
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تواصل – جدة:

كشفت الإدارة العامة للمرور بجدة، عن قيامها باستدعاء سائق الحافلة المستهتر الذي أظهره مقطع فيديو متداول، وهو يتجاوز السرعة المقررة، ويسير في المسار غير المخصص للحافلات والمركبات الكبيرة.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في بيان لها أنها تابعت المقطع المتداول للسائق المخالف في محافظة جدة، وتوصلت لهوية السائق، وأن مرور جدة استدعاه وأحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول صوره مواطن، أظهر سائق حافلة يقود حافلته بأعلى من السرعة المقررة للحافلات، ويسير في المسار المخصص لغير المركبات الكبيرة بأحد الطرقات السريعة في محافظة جدة، مشكلاً خطراً على نفسه وعلى مستخدمي الطريق.

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