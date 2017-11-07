الإنتربول يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من شركة عاملة بالمملكة

تواصل – واس:

تمكن الإنتربول السعودي من استرداد مطلوب هندي الجنسية بعد مغادرته المملكة بطريقة غير نظامية إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة.

جاء ذلك بعد تلقي الإنتربول السعودي بلاغاً عن مغادرة المدعو (م. أ) من الجنسية الهندية بطريقة غير نظامية على إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة وتمكن من الفرار قبل اكتشاف أمره، وبملاحقته دولياً ومتابعته من قبل الإنتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2/ 1439هـ الموافق 25/ 10/ 2017م.

يأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الإنتربول السعودي لمكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين للمملكة في الخارج.