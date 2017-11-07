تعليم الرياض ينفذ شراكة مجتمعية مع جمعية تحفيظ القرآن

تواصل – هياء الدكان:

نفَّذت إدارة التجهيزات المدرسية قسم (تقنيات التعليم) بتعليم الرياض شراكة مجتمعية مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم للتدريب على أنظمة إدارة التعلم من خلال تنفيذ ورشة تدريبية تحت عنوان” منصة إيزي كلاس “

وتستهدف الورشة مديرات ومشرفات ومعلمات معاهد تحفيظ القرآن الكريم لجمعية (مكنون) والتي تهدف إلى إدارة المحتوى التعليمي إلكترونياً.

وتدور محاور الورشة حول: أنظمة إدارة التعلم، منصة ايزي كلاس في العملية التعليمية، الدخول والتسجيل في المنصة، واجهة المنصة، التعامل مع المواد والمجموعات والواجبات والامتحانات من مستخدم المعلم، ومستخدم الطالب، وقد أقيم البرنامج في إدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بتنفيذ وإشراف مشرفات تقنيات التعليم.

ونفذ قسم (مصادر التعلم) بإدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم بالرياض لقاءات وورش عمل عن بعد، تتضمن المحاور التالية: دور أمينات مصادر التعلم في دعم المدارس فنياً وتقنياً وفق الدليل الإجرائي، واستعراض وتطوير خطة مراكز مصادر التعلم، واقتناص الفرص والتغلب على التحديات في المنظمة التعليمية.

وكان الهدف منها تنظيم العمل داخل مراكز مصادر التعلم والتوعية بمستجدات مهام أمينة مصادر التعلم في ظل التطور المتتابع في العملية التعليمية داخل المدارس وذلك خلال الأسابيع الأولى من بدء العام الدراسي وذلك تحت إشراف مشرفات قسم مصادر التعلم بإدارة التجهيزات المدرسية وتقنيات التعليم.