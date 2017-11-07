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«تطوير تعليم الرياض» تنظم دورةً عن الإعلام التربوي للمنسقات الإعلاميات (صور)

«تطوير تعليم الرياض» تنظم دورةً عن الإعلام التربوي للمنسقات الإعلاميات (صور)
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تواصل – هياء الدكان

نظمت وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بتعليم الرياض دورة تدريبية لـ43 منسقة إعلامية بالإدارات ومكاتب التعليم عن “الإعلام التربوي مفهومه وأدواته وأساليبه”، وذلك بحضور “شيخة عبدالعزيز الدخيل – مساعد مدير إدارة الإعلام التربوي”.

وحاضرت في الدورة، المدربة “منيرة إبراهيم العريدي”، والتي تحدثت خلالها عن التعريف المهني للبرنامج والحديث عن وظائف الإعلام التربوي وعن طرق جمع وتفسير البيانات والمعلومات والصور والتعليقات ومعالجتها ووضعها في الإطار الملائم بما يساعد على فهم الظروف الشخصية والبيئة والوظيفة الثقافية.

وأوضحت المدربة أن الإعلام التربوي يثقف وينشر المعرفة والأفكار والخبرات ويخدم المجتمع بشكل عام والمجتمع المدرسي بشكل خاص.

كما أكدت العريدي، خلال الدورة، ضرورة التحفيز والإيجابية حيث بيَّنت أن الإعلام التربوي يشجع التطلعات والطموحات والتميز الفردي والجماعي ويعمل بوظيفة تكاملية على تحقيق الجهود للوصول إلى الغاية المرجوة.

ثم تناولت “العريدي” السمات الشخصية والعملية المطلوبة للمنسق الإعلامي من الحس الإعلامي والموهبة ومهارات الاتصال والرؤية الثاقبة (دراسة وتحليل) وكذلك التمتع بأخلاقيات المهنة الأمانة في الكلمة ومسؤولية النقل الاطلاع على كل جديد.

 

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