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نحل مصري مستورد يتسبب في قتل أعداد كبيرة من نظيره المحلي

نحل مصري مستورد يتسبب في قتل أعداد كبيرة من نظيره المحلي
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تواصل – فريق التحرير:

استوردت المملكة مؤخراً 700 ألف طن من النحل المصري، إلا أن كارثة وقعت عندما هاجم النحلَ السعودي متسبباً في قتل أعداد كبيرة منه، فيما أكدت الجهات المختصة على ضرورة فصل النحل المصري عن المحلي تجنباً لتفاقم المشكلة.

نقلت صحيفة “عكاظ” عن البروفيسور أحمد الخازم، المشرف على كرسي بقشان لأبحاث النحل بجامعة الملك سعود، قوله: إن “النحل المصري معروف بكونه (شديد الجوع)، وأنه تم استيراد الـ700 ألف طن من هذا النحل دون إجراء الكشف المحجري أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، ما قد يتسبب في تفشي مرض (الفاروا) القاتل للنحل”.

وأضاف “الخازم”: “كثير من الدول المربية للنحل تعاني من مرض (الفاروا)، إلا أن ما زاد الأمر سوءاً طريقة التربية الخاطئة لتربية النحل المتبعة في مصر”.

من جانبه، أوضح الدكتور سعود الحقيل، مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه، أن مهاجمة النحل لنحل آخر سلوك لا تختص به فصائل دون غيرها، إذ إن هذا راجع لسلوك شائع بين نحل العسل.

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التعليقات (٥)اضف تعليق

  1. ٥
    زائر

    النحل المستورد مضر جدا بالبلدي و مفيد للعمالة السائبة
    والمتسترين من المواطنين يجب وقف هذه المهازل في نحلنا البلدي .

    اضافة رد
  2. ٤
    نحلنا البلدي في خطر من النحل المعجم ذا والله سرووق ويهاجم

    التعليق

    اضافة رد
  4. ٢
    زائر

    مع كل ما يحمل من أمراض وفيروسات ومع كل ذلك تهريب مخدرات
    وتخريب سلاله النحل البلدي ومهاجمته وسرقته وقتله
    الا انه مازال هناك أشخاص يضللون الناس. بالبرامج والإعلام. عن فوائد النحل المصري

    اضافة رد
  5. ١
    نحلنا يتعرض للاباده ولدينا تقارير رسميه منذ ٢٥عام عن هجوم النحل المصري على البلدي ومئات الشكاوي في اقسام الشرط والزراعه ا

    التعليق

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