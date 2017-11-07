مصادر: قائد المروحية المنكوبة شارك في الحرب ضد الحوثيين وتدرب في أمريكا

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أكدت مصادر مطلعة أن النقيب طيار نايف وصل الله الربيعي، الذي قضى نحبه في حادث سقوط طائرة نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن مساء أمس الأول، هو أحد من شاركوا في الحرب على الحوثيين بمنطقة جازان عام 1430هـ.

وأشارت المصادر إلى أن ” النقيب الراحل” من مواليد محافظة الطائف وتعلم فيها، والتحق بالكلية الحربية وتخرج برتبة ملازم أول طيار، والتحق بدورة تدريبية في الولايات المتحدة الأمريكية وعاد منها قبل نحو شهر.

وأوضحت أن النقيب الراحل، شارك في الحرب على الحوثيين بمنطقة جازان عام 1430هـ، ثم عاد للعمل بخميس مشيط، قبل أن يشارك مجدداً في الحرب الحالية على الحوثيين بجبهة جازان، وباشر مهامه في خميس مشيط بعد العودة من أمريكا، ليتم اختياره لقيادة المروحية المنكوبة.

والطيار الفقيد متزوج ولديه بنتان وولد، ويعيش في محافظة خميس مشيط، ومن المقرر أن يُصلى على جثمانه عصر اليوم الثلاثاء بالرياض.