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خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه في وفاة الأمير منصور بن مقرن

خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء من رئيس دولة الإمارات ونائبه في وفاة الأمير منصور بن مقرن
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تواصل – واس:

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أعرب فيها عن صادق تعازيه ومواساته في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تُقلّه ومرافقيه، داعياً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أخاه خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيات تعزية مماثلة من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الأمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، عبّرا فيها عن تعازيهما وصادق مواساتهما بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، مبتهلين إلى الباري -جل وعلا- أن يتغمده بواسع رحمته ويُسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أخاهم خادم الحرمين الشريفين والأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

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