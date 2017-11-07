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الرئيس الأمريكي يطالب بتحرك عالمي ضد تهديد كوريا الشمالية النووي

الرئيس الأمريكي يطالب بتحرك عالمي ضد تهديد كوريا الشمالية النووي
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تواصل- واس:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أن بلاده مستعدة لاستخدام كامل قوتها العسكرية لمنع كوريا الشمالية من شن هجوم ، مضيفاً أنه يركز على استخدام كل الأدوات المتاحة دون العمل العسكري للحيلولة دون اندلاع صراع.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه في سول أن كوريا الشمالية تهديد عالمي يتطلب تحركاً عالمياً”.

وأشار إلى تحقيق تقدم كبير في الملف الكوري الشمالي، مشيداً بالدور المفيد جداً الذي تلعبه الصين في هذا الملف، معرباً عن أمله في أن تلعب روسيا دوراً مفيداً مشابهًا.

من جانبه قال الرئيس الكوري الجنوبي إنه يأمل أن تسهم زيارة الرئيس الأمريكي في تهدئة بعض مخاوف مواطني كوريا الجنوبية بشأن جارتهم الشمالية وأن تمثل نقطة تحول في حل قضية كوريا الشمالية النووية.

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