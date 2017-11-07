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«بلومبيرج»: أسماء جديدة في طريقها إلى «قائمة الفساد» بالسعودية
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تواصل – سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن الحملة التي تشنها المملكة ضد الفساد تتوسع لتشمل أسماء جديدة غير القائمة التي ضمت أمراء ومليارديرات ومسؤولين مقبوض عليهم حاليا.

ونقلت عن 3 أشخاص مطلعين أن مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي) تطلب من بنوك في المملكة تجميد حسابات العشرات من الأشخاص الذين لم يقبض عليهم بجانب أولئك المقبوض عليهم.

وتحدث شخصان مطلعان عن أن مؤسسة النقد العربي أرسلت قائمة تشمل مئات الأسماء للبنوك تطلب منها تجميد أي حسابات مرتبطة بتلك الأسماء.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية ومسؤول رفيع طلب عدم الإفصاح عن هويته، فإن 11 أميراً بينهم الأمير الوليد بن طلال وهو أحد أغنى أثرياء العالم، و4 وزراء وعشرات الوزراء السابقين ورجال الأعمال اقتيدوا للحجز.

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