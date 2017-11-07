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المنظمة العالمية للأرصاد: 2017 أشد الأعوام سخونة

المنظمة العالمية للأرصاد: 2017 أشد الأعوام سخونة
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تواصل – وكالات

كشف تقرير للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2017 سيكون ضمن أكثر 3 أعوام حرارة منذ بدء تسجيل بيانات درجات الحرارة في القرن التاسع عشر.

وجاء في تقرير مؤقت للمنظمة نُشر، أمس الاثنين، في مستهل مؤتمر المناخ العالمي المنعقد بمدينة بون الألمانية أن كافة الدلائل تشير إلى احترار عام في المناخ 2017.

وأظهرت الدراسة أن هذا الاحترار رافقته كوارث مناخية، مثل أعاصير عاتية في أمريكا وفيضانات عارمة وموجات حر وجفاف.

وتستند الدراسة إلى بيانات مسجلة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتري تالاس: “الأعوام الثلاثة الأخيرة سجلت جميعها أعلى درجات للحرارة، وهذا جزء من اتجاه طويل المدى للاحترار”.

 

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