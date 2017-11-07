سليمان الراجحي يستقبل محافظ عيون الجواء والأهالي في مشروع دواجن الوطنية

تواصل – فريق التحرير:

استقبل الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجحي، صباح أمس الاثنين، محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف، في مقر مشروع شركة دواجن الوطنية وعدد من الأهالي ومديري الدوائر الحكومية في المحافظة، وذلك عقب زيارة المحافظ وأهالي محافظة عيون الجواء وأوثال لمشروع الشركة.

وخلال الزيارة اطلع محافظ ⁧عيون الجواء⁩ ⁩وأهالي المنطقة على عمليات الإنتاج‏ في المشروع والذي يعتبر من أكبر مشروعات الدواجن في الشرق الأوسط، كما زار عدة مواقع ومرافق داخل الشركة برفقة الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية الدكتور محمد بن سليمان الراجحي واختتم زيارته بالاطلاع على متحف ومقتنيات الشيخ سليمان الراجحي.

وقد عبر محافظ عيون الجواء عن سعادته عقب زيارته لمشروع شركة دواجن الوطنية مشيداً بالجهود التي تبذلها شركة دواجن الوطنية في دورها الإنتاجي لتنمية اقتصاد المملكة ودورها في دعم الخدمة الاجتماعية المقدمة لخدمة الوطن.

وفي نهاية الزيارة قدمت تنمية محافظة عيون الجواء تقرير مشروع سياحة وضيافة للشيخ سليمان الراجحي، والذي حظي بدعم مسبق من قبل شركة دواجن الوطنية.