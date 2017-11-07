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كيفية اكتشاف رسائل تسجيل الدخول الزائفة في «نظام iOS»

كيفية اكتشاف رسائل تسجيل الدخول الزائفة في «نظام iOS»
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تواصل – فريق التحرير:

يلجأ “الهاكرز” إلى طرق مختلفة للإيقاع بمستخدمي أنظمة IOS، ومن أبرزها التطبيقات الخبيثة التي يمكنها أن ترسل للمستخدم واجهة تسجيل دخول مزيفة.

وتدفع هذه البرمجيات -بحسب حساب “عالم آبل” على “تويتر”- المستخدم إلى إدخال كلمة السر الخاصة به، حيث تتميز الواجهات الزائفة بصعوبة تميزها عن تلك الأصلية الخاصة بآبل.

وأشار إلى أنه “تم التعرُّف على هذه المشكلة من قِبل باحث الأمن FELIX KRAUSE الذي لديه أيضًا حل بسيط جدًا سيمكنك من تفادي الوقوع في مثل تلك الثغرات، والتحقق فيما إذا كانت هذه الواجهة حقيقية أم زائفة”.

وأوضح الحساب المهتم بالشؤون التقنية، أن الطريقة تتمثل في “عندما يُطلب منك إدخال كلمة المرور، يكون لديك خيارين فقط، وهما إما إدخال كلمة المرور، أو النقر على زر CANCEL لإلغاء الإجراء”.

وأضاف: “إذا كان لديك بعض الشك حول أن الواجهة مزيفة أم لا، فبكل بساطة انقر على الزر الرئيسي في الهاتف، إذا اختفت الواجهة فإنها تكون وهمية، وإذا لم تختفِ فأنت في الوضع الطبيعي والواجهة حقيقية”.

 

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