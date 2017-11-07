17 مشكلة صحية تُسببها «مشروبات الطاقة» (إنفوجراف)

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“مشروبات الطاقة” يمكن تعريفها على أنها مشروبات تشبه في تركيبها المشروبات الغازية إلى حدٍ ما مع وجود بعض الإضافات الأخرى.

وتتمثل الإضافات الأخرى في وجود كميات كبيرة من الكافيين، ومجموعة من المنبهات مثل الجينسنج، والجوارانا، والكارنتين، وكذلك بعض الأحماض الأمينية، إضافةً للسكريات البسيطة، والدهون، والفيتامينات، والمعادن.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) عن الأضرار التي تسببها مشروبات الطاقة والتي يجهلها الكثيرون.

وسرد الإنفوجراف الأضرار التي تسببها مشروبات الطاقة على أجزاء كثيرة بالجسم، كالآتي:

1-الأسنان

• التآكل الحمضي للأسنان.

2-القلب:

• ارتفاع معدل ضربات القلب.

• ارتفاع ضغط الدم.

• السكتة القلبية.

• تقلصات قوية في عضلة القلب.

3-الدماغ:

• صداع التوتر.

• الصداع النصفي.

4-الحالةالنفسية:

• التوتر.

• القلق.

• الأرق.

5-المعدة:

• تقرحات والتهابات في جدار المعدة والمريء والاثنا عشر.

• ارتخاء صمام المريء.

• ارتجاع الطعام والأحماض من المعدة عكسياً إلى المريء.

6-الكبد:

• السمنة.

• مرض السكري النوع الثاني.

• ارتفاع الكولسترول.

7-العظام:

• هشاشة العظام