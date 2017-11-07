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ابتعاث امرأة بـ«الحياة الفطرية» يُثير التساؤل في «الشورى»

ابتعاث امرأة بـ«الحياة الفطرية» يُثير التساؤل في «الشورى»
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تواصل – الرياض:

كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية عن ابتعاث امرأة واحدة لإكمال درجة الدكتوراه في أحد التخصصات؛ الأمر الذي أثار التساؤلات والجدل داخل مجلس الشورى، وفقاً لـ”الوطن”.

ولم يوضح تقرير الهيئة طبيعة عمل المرأة في الهيئة، وكذلك تخصصات بقية الموفدين للدراسة، الأمر الذي دفع أعضاء بمجلس الشورى عن السؤال عنها.

بدورها أوضحت “الهيئة السعودية للحياة الفطرية” أن القسم النسائي بها التابع لمركز التدريب للمحافظة على الموارد الطبيعية يقوم بتنفيذ برامج التدريب في مجال التخصص وذلك لفئات المجتمع النسائية في مقر المركز أو من خلال المشاركة في المهرجانات أو المعارض في الأسواق أو في الجامعات.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم إيفاد موظف آخر معيَّن على وظيفة أخصائي بيئة للحصول على ماجستير في تخصص الإعلام، مشيرة إلى أنها تساهم بإتاحة الفرصة لمنسوبيها بالالتحاق في التخصصات كافة بنظام الانتساب أو الموازي للحصول على مؤهلات أعلى.

 

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