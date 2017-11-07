حُريّة الكلمة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً
أقرا الخبر
بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

بالتعاون مع شرطة جدة.. «الأمر بالمعروف» تطيح بشاب حاول ابتزاز فتاة مالياً

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام
أقرا الخبر
وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

وفاة طالب ابتدائي بعد تطعيمه في مدرسة بالدمام

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة
أقرا الخبر
ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

ضبط خمور في «هايلوكس» بمكة

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض
أقرا الخبر
قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

قوات الدفاع الجوي تعترض وتدمِّر صاروخًا باليستيًّا شمال شرق الرياض

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك
أقرا الخبر
بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

بعد هزة النماص.. لجنة من «الوطني للزلازل» لتوعية المواطنين هناك

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت
أقرا الخبر
الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

الرياض.. الإطاحة بمدير عربي هدد موظفة بالفصل وحرمها من المكافآت

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)
أقرا الخبر
«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

«أباالخيل»: التوصل لـ«طفل خميس مشيط» المعنف من والده وخاله (فيديو)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)
أقرا الخبر
الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

الرياض.. مداهمة أوكار العمالة المخالفة وإزالة التعديات على حديقة (صور)

ترشيحاتنا

توقيفات فساد جديدة.. غسل أموال ورشوة وابتزاز لمسؤولين

توقيفات فساد جديدة.. غسل أموال ورشوة وابتزاز لمسؤولين

العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

العثور على مولودة دُفنت حية في بيشة

«بلومبيرج» تكشف عن الثروات المليارية لعدد من «موقوفي الفساد» بالمملكة

«بلومبيرج» تكشف عن الثروات المليارية لعدد من «موقوفي الفساد» بالمملكة

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

المملكة تُجبر زعيم ميليشيا «حزب الله» اللبناني على التراجع (فيديو)

حُريّة الكلمة

0
حُريّة الكلمة
عبدالهادي بن سعود السبيعي

 

الكلمة أمانة في عُنق صاحبها وحق يجب إخراجها، وظلم إذا سُمح لها، ونور إذا أبداها، وليست حُرية إذا أطلقها؛ لأنها قد تهوي بصاحبها إذا لم يحتسب مكانها، ولَم يُدرك مقاصدها وأوزارها.

 

أصبحت الحرية تطغى والهوى للحواجز يكسر، رُعاة الكلمة تغيروا، وسُفراؤها أُقيلوا، وحُراسها ناموا، وقُراؤها تغافلوا.

 

بات قلم الكاتب ينهمر حِبراً فوق المُعتاد فاتسخت الأوراقُ وضاعت الأحرف بين “التاء والهاء”، لم يعد يُعرف ما هذا ولَمَ كُتب وما يُراد مما كُتب؟! ولكن الأكيد بأن الأغلب منا يتفق بأن المحتوى فارغ من أي هدف، ومليء بالمقاصد المُريعة المُحرِّفة للعقول، والهادمة للمبادئ.

 

أخيراً لكل كاتب كتب، اتق اللهَ فيما تكتب، فـ أنت تكتب والله من ورائك عليك أو لك يكتب، وستجد ما كتبت في صحائفك قد كُتبت.

ولكل مسؤول عن العقول، لا تدع مَن غاب عقله أن يُغيب عقولَ غيره، فصحِّحوا له قبل أن يُفسد الصحيحَ ويهدم ما بناه كل مُربٍّ بين ثنايا أقلامهم الخادعة.

 

كتبه / عبدالهادي بن سعود السبيعي

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

كُل ما تشتهيه… وسينقص وزنك !!! تجربة واقعية

الحرصُ النبويّ

الحرصُ النبويّ

أحبِبْ الناس ليحبوك

أحبِبْ الناس ليحبوك

النداء الأخير

النداء الأخير

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى
تقارير وحوارات

طبيبة تروي لـ«تواصل» تفاصيل وصول جثامين «طائرة عسير» للمستشفى

المزيد
«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح
تقارير وحوارات

«تواصل» تكشف حقيقة مقطع دَعْس تمور العلا.. «ابن حسين»: خطأٌ فادِح

المزيد
لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!
مقالات

لكل مسؤول.. إليك نظريات “القصيبي”!

المزيد
“سكامبر” في خدمة المجتمع!
مقالات

“سكامبر” في خدمة المجتمع!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>